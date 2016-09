Bandidos assaltam ônibus com armas de brinquedo; Brigada Militar prende sete e apreende três em ações policiais em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Sete pessoas foram presas e outras três apreendidas em ações da Brigada Militar em Porto Alegre e na Região Metropolitana no começo desta semana.

As prisões e apreensões de adolescentes ocorreram por porte ilegal de armas, tráfico de entorpecentes, roubo a coletivo e crime de receptação de veículos.

Nesta quarta-feira (21), a BM apreendeu um carro com placas clonadas no bairro Mário Quintana, na capital. O condutor confessou a adulteração e foi preso por receptação de veículo. O homem de 29 anos tinha antecedentes criminais.

Gravataí

Na madrugada desta quarta, bandidos usaram armas de brinquedo para atacar um ônibus da empresa Sogil na parada 69. Conforme a BM, quatro homens agrediram o motorista e roubaram os pertences dele, do cobrador e de um grupo de passageiros. O quarteto foi preso no bairro Marrocos e, com eles, foram encontradas as duas armas fictícias e os pertences das vítimas. Três dos envolvidos são menores de idade e foram encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e Adolescente (DECA). O maior foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gravataí.

Pela manhã, policiais militares trocaram tiros com dez indivíduos armados durante patrulhamento na Vila Nazaré. Um homem foi baleado e preso, além de 400 gramas de maconha serem apreendidas.

Santo Antônio da Patrulha

Ainda na quarta, após denúncia pelo 190, a BM prendeu um homem por receptação e apreendeu dois carros no estacionamento de uma boate no bairro Miraguaia. Conhecido como “Tirone”, o indivíduo teria envolvimento com prostituição na região. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia da cidade.

Canoas

Nessa terça-feira (20), um homem de 22 anos foi preso por receptação de uma motocicleta. O indivíduo, com antecedentes criminais, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas.

Alvorada

Dois homens foram presos em flagrante após roubarem um carro na área central da cidade. Os homens e o veículo foram encontrados na Vila Maria. Reconhecidos pela vítima, os autores foram encaminhados ao sistema prisional.

