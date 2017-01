Bandidos atacam agências bancárias e disparam tiros de fuzil contra a Brigada Militar em Parobé

Criminosos fortemente armados atacaram uma agência do Banco do Brasil e outra do Banrisul no Centro de Parobé, no Vale do Paranhana, na madrugada desta terça-feira (17). Os bancos localizam-se perto da sede da BM (Brigada Militar) no município.

Quando se deslocavam para averiguar o que tinha acontecido, após ouvirem explosões, os policiais militares foram alvejados por tiros de fuzil e pistola. Os bandidos também espalharam miguelitos pelas ruas para dificultar o trabalho da BM.

Pelo menos oito assaltantes participaram da ação. Eles explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil e efetuaram disparos contra o Banrisul. Apesar do intenso tiroteio, ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram. A polícia faz buscas na região.

