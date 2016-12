Uma disputa entre duas facções rivais resultou em casas incendiadas em uma área invadida na Vila Ipiranga, na Zona Norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (15). Traficantes colocaram fogo em vários casebres e as chamas se espalharam para o mato. Antes do incêndio, moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo. O incêndio iniciou em residências na Rua Marajá, que fica próxima da Avenida do Forte, atrás do Parque Germânia.

