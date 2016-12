Bandidos explodem agências bancárias e fazem reféns em São Sepé, no Centro do Estado

Criminosos explodiram duas agências bancárias em São Sepé, na Região Central do Estado, na madrugada deste sábado (24). No momento do crime, os bandidos fizeram um cordão humano com cerca de 20 pessoas de reféns. Como era uma noite de calor e de véspera de feriado de Natal, o movimento na rua ainda era grande. Havia muitas pessoas nos dois traileres de lanches que ficam perto das agências bancárias.

Eles realizaram diversos disparos de arma de fogo e estavam portando fuzis. As agências atacadas foram do Banco do Brasil e Sicredi, no Centro da cidade. Testemunhas afirmaram que pelo menos oito homens participaram da ação. A suspeita é que os bandidos tenham levado o dinheiro, mas a quantia ainda é desconhecida

Um policial militar foi baleado em uma das pernas, um funcionário de um trailer de lanches levou um tiro no braço e outros dois reféns foram atingidos por estilhaços. As vítimas foram atendidas no hospital. Os assaltantes fugiram levando dois reféns. De acordo com a Brigada Militar, os dois foram liberados em um posto de combustíveis em Caçapava do Sul, sem ferimentos. A polícia segue na busca pelos bandidos.

