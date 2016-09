Bandidos explodem agências bancárias em Xangri-lá

Duas agências bancárias – do Banrisul e do Bradesco – foram atacadas com explosivos na avenida Paraguassu, em Xangri-lá, no Litoral Norte, na madrugada desta segunda-feira (12). Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos dos bancos.

Na fuga, os bandidos, que estavam em dois carros e fortemente armados, trocaram diversos tiros com a Brigada Militar. Um vigilante que estava na região foi baleado no joelho. Os ladrões conseguiram escapar. Não há informações sobre a quantia roubada.

