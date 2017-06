Bandidos explodem agÃªncias bancÃ¡rias e fazem um cordÃ£o humano com refÃ©ns no Vale do Rio Pardo

Pelo menos 15 bandidos explodiram três agências bancárias em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, na madrugada desta sexta-feira (16). Os ataques ocorreram nos bancos Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil, localizados na avenida Rio Branco, no Centro da cidade. Diversos caixas eletrônicos foram abertos.

Conforme a Brigada Militar, as pessoas que estavam na rua foram obrigadas a formar um cordão humano no momento dos ataques. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas. Eles efetuaram vários tiros para o alto, segundo testemunhas.

No momento da fuga, um homem e uma mulher foram levados como reféns. Eles foram soltos alguns minutos depois, em uma estrada na zona rural do município. Ninguém ficou ferido. A quantia roubada não foi divulgada. A polícia faz buscas na região.

