Bandidos explodem caixa eletrÃ´nico em Mato Castelhano, no Norte do Estado

Criminosos explodiram um caixa eletrônico de uma agência do Sicredi em Mato Castelhano, no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (07). Pelo menos cinco assaltantes entraram no banco, por volta das 2h30min, e usaram explosivo para abrir o equipamento. Moradores da região ouviram a explosão e acionaram a Brigada Militar. Os bandidos fugiram e a BM encontrou um carro abandonado no caminho para Lagoa Vermelha. A suspeita é de que o grupo tenha trocado de veículo na fuga. Policiais seguem fazendo buscas.

