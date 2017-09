Bandidos fazem cordão humano com reféns e explodem caixas eletrônicos de agência bancária em Espumoso

Criminosos fortemente armados explodiram uma agência do Banco do Brasil em Espumoso, no Norte do Estado, no início da madrugada desta quinta-feira (07). O bando rendeu uma mulher e três homens que passavam pelo local e fez um cordão humano com os reféns.

Os assaltantes colocaram explosivos em dois caixas eletrônicos, segundo a Brigada Militar. A área de autoatendimento do banco ficou destruída. Os reféns foram levados pelos criminosos durante a fuga e depois liberados na saída do município, na ERS-332.

Ninguém ficou ferido. Cerca de cinco ladrões participaram da ação. A quantia em dinheiro roubada não foi divulgada. A polícia faz buscas na região.

