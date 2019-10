Bandidos furtam 10 toneladas de ração de canil em São Leopoldo

Dez toneladas de ração foram furtadas do depósito do Canil Municipal de São Leopoldo na madrugada desta quarta-feira (2). Bandidos invadiram o local, que fica na Estrada do Socorro, no bairro Arroio da Manteiga.

Foram levados cerca de 400 sacos de 25 kg de ração. Os pacotes que sobraram garantem o alimento dos 300 animais que estão no canil por apenas mais 15 dias.

O secretário de Proteção Animal (Sempa), Anderson Ribeiro, alerta que a ração furtada não tem venda de volume na região. Portanto, quem encontrar essa ração sendo vendida em grande volume, deve procurar a prefeitura de São Leopoldo para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Além do roubo dos alimentos, dois cães, doentes, foram abandonados amarrados no local.

