Bandidos “proíbem” assaltos em área do tráfico no Rio

A Polícia Civil investiga a origem de cartazes espalhados em Niterói (RJ), onde traficantes do Morro do Estado proíbem roubos nos arredores da comunidade. A ordem teria partido do chefão do tráfico na região, Wallace Araújo Torres, o Anão, preso há dois anos.

Assinado pela “Diretoria”, os cartazes estavam colados em um local de grande movimento em Niterói.

Traficantes afirmam que é proibido roubar cidadãos, comércios, celulares, carros e motos. No fim do comunicado, ainda ordenam que os moradores sejam respeitados.

A polícia afirmou que é preciso confirmar se os cartazes são verdadeiros, porque ele viu apenas por fotografia. “Se obedecerem a ordem que está no cartaz, eu vou espalhar pela cidade e, inclusive, colocar na porta da minha casa”, comentou o oficial. Ele diz que o policiamento no Centro de Niterói conta com 20 policiais militares.

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que nessa área foram registrados 1.332 roubos de janeiro a setembro deste ano. A polícia afirma que já existe um inquérito apurando o tráfico no Morro do Estado. Em dois anos, a equipe da unidade já prendeu mais de 15 lideranças da comunidade. (AD)

