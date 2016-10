Bandidos rendem a socialite Kim Kardashian e roubam joias avaliadas em R$ 33 milhões em hotel em Paris

A estrela da TV e socialite Kim Kardashian foi assaltada a mão armada na madrugada desta segunda-feira (03), em um hotel de luxo em Paris, na França. Cinco criminosos disfarçados de policiais invadiram o quarto que ela estava e roubaram joias avaliadas em 9 milhões de euros (aproximadamente 33 milhões de reais).

“Ela está muito abalada, mas fisicamente ilesa”, afirmou a assessoria de Kim. Em declaração oficial, o Ministério do Interior da França afirmou que cinco homens ameaçaram um segurança com uma arma, o algemaram e o forçaram a abrir a porta do quarto. Kim foi trancada em um banheiro enquanto os ladrões levavam dois celulares e joias, incluindo uma anel de 4 milhões de euros e uma caixa de joias de 5 milhões.

Os ladrões também levaram mil euros em dinheiro e uma bolsa. Ninguém ficou ferido durante o assalto, e os criminosos não chegaram a disparar tiros, segundo o Ministério do Interior. Os filhos de Kim e Kanye, North e Saint, não estavam presentes no momento do ocorrido.

De acordo com o TMZ, Kardashian disse a pessoas próximas que o incidente foi “o pior momento de sua vida”. O site ainda informou que ela chegou a ser amarrada pelos criminosos e pediu que eles poupassem sua vida, por ter dois filhos pequenos. Depois que os homens foram embora, ela conseguiu se soltar e pedir ajuda.

A polícia francesa abriu investigação para apurar o caso. A socialite prestou depoimento e deixou o país. “Decolou do aeroporto de Bourget na manhã desta segunda-feira”, afirmou uma fonte, que não detalhou o destino do voo.

