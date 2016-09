Bandidos rendem o gerente para assaltar um banco em Canoas

Criminosos renderam a gerente da agência do Banrisul localizada na rua Tiradentes, no Centro de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 8h30min desta terça-feira (27). Com uma arma apontada para a mulher, os bandidos mandaram um vigilante do banco abrir o cofre da agência.

Quando souberam que a Brigada Militar havia sido acionada e estava a caminho do local, os ladrões desistiram de roubar o dinheiro e fugiram com a arma do vigia. Ninguém ficou ferido.

