Bandidos roubam loja e fogem em táxi no bairro Azenha

*Por Bárbara Assmann

Durante a tarde desta segunda-feira (1°), a Brigada Militar prendeu um homem e apreendeu um menor, de 16 anos, suspeitos de roubar a loja Ponto Frio, no bairro Azenha, em Porto Alegre. O grupo era composto por quatro assaltantes que fugiram em um táxi com os aparelhos. O gerente do comércio conseguiu ativar o sistema de alarme e, na fuga, os criminosos renderam um táxi para deixar o local. Na perseguição, os policias conseguiram recuperar os aparelhos e capturar dois dos indivíduos no bairro Menino Deus. As buscas continuam pelos outros participantes do crime.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

