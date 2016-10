Bandidos são mortos por policial militar durante tentativa de assalto a barbearia em Canoas

Dois criminosos foram mortos por um policial militar à paisana durante uma tentativa de assalto a uma barbearia na avenida Rio Grande do Sul, no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de sábado (22).

De acordo com a Brigada Militar, o PM cortava o cabelo quando os criminosos invadiram o estabelecimento e anunciaram o roubo. Ele reagiu e baleou a dupla. Uma arma foi apreendida. As outras pessoas que estavam no local não se feriram.

