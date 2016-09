Bandidos usam carro para invadir loja em bairro nobre de Porto Alegre

Dois criminosos usaram um Astra roubado para invadir uma loja da Vivo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (08). Conforme a Brigada Militar, eles derrubaram a porta do estabelecimento com o veículo, mas foram surpreendidos por um segurança que estava no local.

O vigilante atirou contra os assaltantes, que deixaram o carro no meio da loja e fugiram a pé sem levar nada. O estabelecimento, localizado na rua 24 de outubro, foi isolado para a realização da perícia. Ninguém se feriu.

