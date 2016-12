Bando de Brincantes lança a versão bilíngue de “O Macaco Bacana”

Nesta quinta-feira (1º), às 19h, no auditório Luís Cosme do 4º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, haverá um encontro com a professora Laura Mansur e os escritores Viviane Juguero e Jorge Rein, no qual será abordada a proposta de trabalhar o estudo de línguas de forma lúdica e enquanto manifestação cultural, por meio da experiência com o livro bilíngue “O Macaco Bacana”. O encontro apresentará abordagens complementares sobre esse trabalho.

Viviane Juguero vai falar sobre a concepção pedagógica do livro desde sua primeira edição e as experiências artísticas e educativas por meio de atividades de artes integradas. O escritor Jorge Rein falará sobre as questões essenciais do trabalho de criação de uma versão estrangeira de uma obra poética. Por fim, a professora Laura Mansur contará sobre o êxito de seu trabalho com o livro junto aos seus alunos no Colégio Aplicação e no curso que ministrou na Universidade de Córdoba nesse ano, fazendo o lançamento internacional dessa edição bilíngue que será lançada no Brasil nesta quinta-feira.

O evento é destinado à professores, pedagogos, artistas e demais profissionais que atuam com crianças e têm interesse no tema. A entrada é franca.

Em 2016, o Bando de Brincantes e a Editora Papo Abissal lançaram uma nova edição do livro “O Macaco Bacana”, em uma versão bilíngue. A primeira edição, lançada em 2013 e esgotada no primeiro semestre de 2015, demonstrou o potencial educativo e artístico do material que foi adotado em diversas escolas gaúchas.

A obra conta a história de um macaco que tenta imitar as habilidades de outros bichos para buscar bananas, mas só consegue atingir seu objetivo quando resolve ser quem realmente é, sem deixar, no entanto, de aprender com os demais. O livro é apropriado para crianças que cursam Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, abordando o tema da diversidade de forma lúdica e responsável.

SERVIÇO

Lançamento do livro “O Macaco Bacana”

De: Viviane Juguero

Ilustrações: Monika Papescu

Quinta-feira, às 19h

Auditório Luís Cosme da CCMQ (Andradas, 736)

Edição bilíngue (português e espanhol)

Editora Papo Abissal

36 páginas

