Bando é preso com carga de salmão roubada avaliada em 145 mil dólares

Oito homens foram presos por receptação de uma carga de peixes da espécie salmão, oriunda de Puerto Montt, no Chile, com 40 toneladas e valor estimado em 145.000,00 dólares. A prisão ocorreu em Santo Antônio da Patrulha, na tarde deste sábado.

Após denúncia, a Brigada Militar encontrou o grupo com a carga roubada e veículos adulterados na Estrada Rubens das Neves, s/nº, na localidade de Costa do Miraguaia.

O carregamento estava em um caminhão carreta Scania G420, com o reboque, emplacado em Chapecó-SC, roubado no dia 6 de julho em Santo Antônio das Missões.

Também foi localizada uma camioneta Subaru/Tribeca, emplacada em São Bernardo do Campo-SP, com registro de furto/roubo e placas clonadas.

Foram presos: J.L.A., de 31 anos, com antecedente por testemunha de furto qualificado; E.D.A.F. de 38 anos, sem antecedentes criminais; Z.F.G., de 28 anos, com antecedentes por estupro, furto qualificado e roubo a pedestre; L.S.S.C, de 38 anos, sem antecedentes; P.V.L.O., de 27 anos, com antecedentes por dano e vias de fato; I.C.A.L.S., de 36 anos, com antecedentes por estelionato e ameaça; N.M.S.C., de 40 anos, sem antecedentes, e E.B.S., de 30 anos, com antecedentes por posse de entorpecente.

Também foram apreendidos aparelhos bloqueadores de sinal de GPS e ferramentas diversas.

Grupo é preso por receptação de carga roubada. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Grupo é preso por receptação de carga roubada. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Grupo é preso por receptação de carga roubada. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Grupo é preso por receptação de carga roubada. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Grupo é preso por receptação de carga roubada. (Foto: Brigada Militar/Divulgação)

Comentários