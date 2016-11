Banhistas encontram dinheiro boiando em praia do Rio

Parece história de pescador, mas aconteceu de verdade: várias notas de dinheiro apareceram boiando, misteriosamente, na Praia da Urca, no Rio, no último domingo (20).

Banhistas e pescadores que aproveitavam o dia de sol acabaram nadando em dinheiro, literalmente, e saíram de lá com uma verba extra para o fim do ano.

As notas encontradas eram altas, de 50 reais ou 100 reais. Ninguém se preocupou com a sujeira na água e todo mundo pulou para resgatar as notas que apareceram no local. A notícia chamou atenção de quem passava na rua. Curiosos se juntaram para tentar pegar uma das notinhas, que pareciam mágicas.

“O cara está achando dinheiro na praia… Eu nunca vi isso, não! Primeira vez, final do ano, achando dinheiro na praia!”, disse um pedestre que passava pelo local.

Alguns pescadores conseguiram retirar várias notas da água. “Tirei muita coisa, 800 reais. Teve gente que tirou 1 mil reais”, contou um pescador, que disse ainda que as notas apareceram por lá durante a manhã.

Ninguém sabe como o valor tão alto foi parar no mar. As teorias foram surgindo no boca a boca dos pescadores. “Tava jogado aí no fundo aí… Algum milionário que passou aí jogou aí…”, sugeriu um deles. (AG)

Comentários