Banhistas são atacados por piranhas em praia de Palmas

Bahistas foram atacados por piranhas na praia da Graciosa, em Palmas (TO), no sábado (17). Ao menos dois ataques, de um idoso e um adolescente, foram registrados dentro da área de proteção da praia, que é cercada por uma tela. O aposentado Sebastião Araújo, de 65 anos, e um menino, de 14 anos, foram mordidos por volta das 14h40min.

O Corpo de Bombeiros informou que não atendeu nenhuma ocorrência do tipo no sábado (17). A corporação disse ainda que tem um posto central na praia do Prata e que se desloca para as demais praias conforme os chamados da população.

A filha do idoso atacado, Ludmilla Araújo, disse que situações como essa deixam uma impressão muito ruim da cidade. “É uma situação muito desagradável você trazer uma pessoa aqui para conhecer a praia, conhecer as belezas da nossa cidade e infelizmente a pessoa levar isso como lembrança”, lamentou. Apesar do susto, o aposentado não precisou ser levado ao hospital.