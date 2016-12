Banhistas usam sacos e cangas para pescar sardinhas em praia do Rio

A água cristalina da praia da Barra ajudou os banhistas a pescarem sardinhas nesta quinta-feira (29).Pelo menos três cardumes foram vistos perto da areia. Dezenas de banhistas mergulharam no mar para pegar os peixes com sacos, roupas e cangas.

Nesta semana, vários cardumes apareceram no Rio. Segundo biólogos, a sardinha encontrada na Barra da Tijuca era da espécie cascuda. Nesta época do ano, a pesca da sardinha-verdadeira, outra espécie, é proibida.

As praias cariocas permaneceram lotadas. A temperatura máxima nesta quinta foi de 37ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O calor deve continuar nesta sexta (30), com os termômetros marcando até 38ºC. Apesar disso, pode chover em pontos isolados no final do dia.

