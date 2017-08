Banho de Leite marca premiação de vencedores de concurso do Holandês

Com cerca de 120 quilos de leite ordenhados pelos campeões, os produtores de Fortaleza dos Valos e Farroupilha foram banhados em leite, na tarde desta terça-feira (29), na premiação do concurso da raça Holandesa. A campeã na categoria adulta foi a vaca Cablis 760 Doroty Jordan, da Agropecuária Dois Irmãos, que produziu 52 quilos de leite. Já na categoria vaca jovem, foi Tang Sali Buxton 8158, da Granja Tang, com 66 quilos.

Não é a primeira vez que a Agropecuária Dois Irmãos conquista o campeonato. “Na Expointer já ganhamos seis vezes e participamos de vários concursos pelo estado, totalizando quase 40 troféus. Mas não deixa de ser um momento ímpar da minha vida”, celebra Carlos Schiefelbein, um dos proprietários de Doroty.

Criador da raça desde 1990, Schiefelbein conta que houve divergências familiares na hora de escolher o animal que participaria da competição. “Só eu queria trazer essa vaca, o resto achou ela muito agressiva e incapaz de produzir muito com o estresse”, explica.

Já Tang Sali, de 3 anos, venceu o concurso pela primeira vez. Segundo os criadores, ela deve procriar nos próximos meses, o que tende a aumentar sua produção até a próxima edição da feira.

Compartilhe

Deixe seu comentário: