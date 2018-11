Um tribunal administrativo alemão determinou nesta quinta-feira (15) que o Estado da Renânia do Norte-Vestfália proíba antigos veículos a diesel de trafegarem em partes do centro industrial do país, incluindo uma rodovia movimentada, na mais recente extensão de tais proibições na nação europeia. A proibição afeta Gelsenkirchen e Essen, incluindo parte da autoestrada A40.