Banqueiros apresentarão proposta a Bolsonaro para reduzir os juros

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) vai apresentar ao presidente eleito Jair Bolsonaro, quando ele assumir em janeiro, propostas visando reduzir as taxas de juros de empréstimos, disse o presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Lazari afirmou, em entrevista na terça-feira (13) à margem de um evento organizado pelo banco em Nova York, que as propostas da Febraban vão incluir reformulação da lei de falências e a redução dos serviços obrigatórios de cartórios que elevam os custos de crédito.

O movimento ocorre no momento em que o Banco Central está procurando maneiras de cortar as taxas de juros ao consumidor, que são em média de 260% ao ano para linhas de crédito rotativo, segundo dados do BC. Isso se compara com 6,5% da taxa Selic de referência do País.

Lazari disse que o banco espera que sua carteira de empréstimos cresça em um ritmo mais rápido em 2019 do que este ano, à medida que a economia brasileira acelera. Sua carteira de empréstimos corporativos deve crescer perto de 10% em 2019, e o crédito para pessoas físicas pode crescer a taxas ainda mais altas, disse ele.

O Bradesco espera fechar 150 agências neste ano e outras 150 no próximo ano, disse Lazari.

Lazari disse que o Bradesco espera que seu banco digital alcance o ponto de equilíbrio até junho. O banco apenas digital tem 500 mil clientes, uma fração dos 24 milhões de correntistas do Bradesco.

BNDES

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou lucro de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, queda de 13,6% com relação ao verificado no mesmo período do ano anterior, por maiores despesas na captação em moeda estrangeira.

No ano, o banco acumula lucro de R$ 6,3 bilhões, 297% a mais do que o registrado no mesmo período do ano anterior e já maior do que o lucro anual de anos anteriores. “Fizemos o resultado de um ano em nove meses”, disse o diretor de Estratégia e Transformação digital do BNDES, Ricardo Ramos.

O resultado foi provocado pelo desempenho das operações de participações societárias do banco, que acumula resultado positivo de R$ 5,7 bilhões em 2018 com venda de ações e receita com dividendos das empresas nas quais o banco é sócio. Com a venda, entre outras, ações da Petrobras, Eletropaulo e Vale, o resultado de alienações de investimentos do banco cresceu 119,5% com relação aos nove primeiros meses de 2017.

Após as alienações, a participação do BNDES na Petrobras caiu de 9,67% para 8,37%, com ganho para o banco de R$ 1,8 bilhão. Na Vale, caiu de 7,60% para 7,35%, com ganho de R$ 600 milhões.

Na Eletropaulo, o BNDES aproveitou a venda do controle para a italiana Enel e se desfez de sua posição, com ganho de R$ 1 bilhão. Em 2028, o banco teve receita de R$ 594 milhões com dividendos, a maior parte de Vale.

