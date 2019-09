Banrisul abre esta semana venda de ações

O governo do Estado terá uma semana importante,na expectativa de buscar receita extra. A venda de ações do Banrisul acontecerá na quarta-feira. O banco colocará venda 96.323.426 ações ordinárias para investidores profissionais. Na cotação de fechamento do dia, ao custo de R$ 23,18 por ação, a oferta é de R$ 2,232 bilhões e terá as negociações iniciadas dia 18, quarta-feira.

Novo Fundeb passará para R$ 60 bi

Estados e municípios podem receber nos próximos anos, além dos atuais 10% do Fundeb , o Fundo de Financiamento à Educação Básica, outros 10% que serão incluídos no relatório da PEC do Fundeb , cuja relatora é a deputada Dorinha Seabra (DEM-TO). Com isso, além dos R$ 14,4 bilhões previstos no orçamento de 2019,o fundo projeta saltar para R$ 60 bilhões em 10 anos. O relatório prevê que serão mantidos os atuais 10% pelos critérios vigentes. Para receber acima de 10%, será usado um critério para premiar Estados e municípios indutores de qualidade.

Fim da Lei Kandir poderá onerar RS

Vem aí uma nova frente de batalha para o Rio Grande do Sul. O acordo feito sobre o novo pacto federativo pelo ministro da Economia Paulo Guedes com o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) e lideres partidários, prevê o fim da chamada Lei Kandir,e a tributação pelos Estados das exportações de produtos primários e semi-elaborados. A compensação será a aplicação de uma alíquota considerada baixa, entre 2% a 3%.

Fortunati vai pára Portugal

Ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati viaja nesta segunda-feira para Lisboa. Em Portugal, fará um curso de mestrado em Ciência Política. O curso tem duração de um ano.

AGU usa videoconferência e reduz despesas e tempo com audiência

Exatos oito minutos. Esse foi o tempo que durou uma audiência feita por videoconferência para discutir uma questão trabalhista contra a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. A iniciativa, que será repetida em todo o País, evitou que um procurador federal tivesse que percorrer mais de 1.800 quilômetros para participar do encontro, que aconteceu em Rondônia. Foi a primeira audiência de um processo movido por um servidor da Funasa para pedir uma indenização de R$ 200 mil por danos morais e materiais. Ele alega ter sido exposto a pesticidas enquanto trabalhava. A pedido da AGU, a Vara do Trabalho de Vilhena, em Rondônia, autorizou a realização da audiência por chamada de vídeo pela plataforma de comunicação do Google, Hangouts.

