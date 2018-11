Banrisul alcança lucro líquido de R$ 796,1 milhões até setembro de 2018

O Banrisul alcançou, nos primeiros nove meses de 2018, lucro líquido de R$ 796,1 milhões, incremento de 48,4% em relação ao lucro registrado no mesmo período de 2017. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio foi de 15,1%. O desempenho do Banco no período reflete a expansão da margem financeira, o menor fluxo de despesas de provisão para crédito e o aumento das receitas de tarifas e serviços, entre outros fatores.

O patrimônio líquido atingiu R$ 7,3 bilhões em setembro de 2018, crescimento de 7,7% ou R$ 520,8 milhões em um ano. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 75,8 bilhões, com ampliação de 6,3% em relação a setembro de 2017, proveniente, em especial, do aumento dos depósitos.

O total de recursos captados e administrados foi de R$ 65,3 bilhões, com expansão de 7,7% em 12 meses. O saldo das operações de crédito do Banrisul totalizou R$ 31,7 bilhões, com crescimento de 4,1% ou R$ 1,3 bilhão nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 22,7 bilhões, com aumento de R$ 1,3 bilhão ou 6,0% em um ano.

Vero

A rede de adquirência Vero registrou, nos primeiros nove meses de 2018, 221,4 milhões de transações de débito e crédito. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 19,1 bilhões, refletindo crescimento de 18,2% quando comparado ao mesmo período de 2017.

A Vero encerrou o mês de setembro de 2018 com 142,9 mil unidades de equipamentos POS e mobile instalados e aptos a transacionar e 137,0 mil estabelecimentos credenciados ativos, números 9,2% e 5,2%, respectivamente, superiores aos apurados ao final de setembro de 2017.

Cartões de crédito

O Banrisul encerrou os primeiros nove meses de 2018 com uma base de 1,0 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa. Durante o período, foram realizadas 45,5 milhões de transações, totalizando volume de R$ 3,8 bilhões. Estes números representam crescimento de 16,4% e 16,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Seguridade

Para alavancar o potencial de negócios de seguridade, nos primeiros nove meses de 2018, o Banrisul investiu na automatização de processos; no lançamento de ferramentas para agilizar a comercialização e qualificar o atendimento nas agências; na adequação do portfólio de produtos aos clientes Afinidade, com o lançamento do BanriCap Afinidade; e na criação de nova modalidade de seguro para automóveis, o Auto Compacto, que visa atender a demanda de clientes por seguro de menor custo.

No período, o faturamento dos negócios de seguridade atingiu R$ 873,3 milhões, com crescimento de 15,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais alcançaram o montante de R$ 198,6 milhões.

Canais digitais

Acompanhando as tendências do mercado, as operações realizadas nos canais digitais do Banrisul seguem em constante evolução, representando 50,6% do total de operações efetivadas pela instituição nos nove primeiros meses de 2018. Esse cenário é reflexo da alteração do perfil do cliente, que aumentou o uso de dispositivos móveis; da disponibilização de novos serviços e implantação de melhorias, além da comodidade e facilidade de operação nos canais digitais e das ações que estimulam a adesão a esses canais.

No período, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office (app), acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital), tiveram 144,9 milhões de acessos, 33,8% superior ao mesmo período de 2017, equivalendo a uma média de 536,6 mil de acessos diários.

O total de operações feitas nesses canais apresentou incremento de 53,9% em relação ao mesmo período de 2017. Dentre essas, a quantidade de transações financeiras cresceu 24,0% e o volume transacionado aumentou 14,2%, frente aos primeiros nove meses de 2017.

Deixe seu comentário: