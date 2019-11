Banrisul alcança lucro líquido de R$ 947,3 milhões até setembro de 2019

O Banrisul alcançou, nos primeiros nove meses de 2019, lucro líquido de R$ 947,3 milhões, aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2018. O lucro líquido ajustado pelos eventos extraordinários totalizou R$ 917,5 milhões nos nove meses de 2019, crescimento de 15,2% frente ao registrado no mesmo período de 2018, com retorno ajustado anualizado de 16,6% sobre o patrimônio líquido médio.

O desempenho no período reflete a relativa estabilidade da margem financeira, aumento das despesas de provisão para créditos de liquidação duvidosa, crescimento das receitas de tarifas e prestação de serviços e a relativa estabilidade das despesas administrativas.

O patrimônio líquido atingiu R$ 7,7 bilhões em setembro de 2019, 6,7% ou R$ 483 milhões acima da posição de setembro de 2018. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 80,6 bilhões em setembro de 2019, com ampliação de 6,3% em relação a setembro de 2018, proveniente do aumento nos depósitos e nos recursos em letras. Em setembro de 2019, o total de recursos captados e administrados foi de R$ 70,1 bilhões, com expansão de 7,3% em 12 meses.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 34,6 bilhões em setembro de 2019, crescimento de 9,2% ou R$ 2,9 bilhões nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 26 bilhões, aumento de R$ 3,3 bilhões ou 14,6% em um ano.

A carteira de crédito rural registrou saldo de R$ 2,5 bilhões em setembro de 2019. Nos nove meses de 2019, foram contratadas 24,7 mil operações, com volume total de R$ 1,4 bilhão, aumento de 14,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do volume contratado, o Banrisul realizou 23,9 mil operações e R$ 1,3 bilhão com recursos próprios, e 811 operações e R$ 63,6 milhões com recursos repassados pelo BNDES.

Vero

A rede de adquirência Vero encerrou o mês de setembro de 2019 com 142,9 mil estabelecimentos credenciados ativos em 12 meses, 4,3% superior ao apurado no final de setembro de 2018. Nos nove meses de 2019, a Vero registrou 242,7 milhões de transações com cartões de débito e crédito. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 21,4 bilhões, refletindo crescimento de 11,9% quando comparado ao mesmo período de 2018.

Cartões de crédito

A base de cartões de crédito do Banrisul, nas bandeiras Mastercard e Visa, alcançou 1,2 milhão de cartões no final de setembro de 2019 – aumento de 16,7% em relação ao mesmo mês de 2018. Nos nove meses de 2019, os cartões de crédito emitidos pelo Banrisul possibilitaram a movimentação financeira de R$ 4,8 bilhões em 58,5 milhões de transações, valores que representam incremento de 26,4% e 27,6%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Seguridade

O faturamento dos negócios de seguridade atingiu R$ 1,1 bilhão nos nove meses de 2019, apresentando crescimento de 30,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais atingiram R$ 234 milhões no período, com evolução de 17,8%. Em setembro de 2019, as operações ativas de seguridade alcançaram 2,4 milhões de contratos, com expansão de 6,1% em relação a setembro de 2018.

Canais digitais

As operações realizadas nos canais digitais do Banrisul representaram 54% do total de operações da instituição, de janeiro a setembro de 2019, frente aos 50,6% do mesmo período de 2018.

Nos nove meses de 2019, os canais de Internet Banking e Mobile Banking acessados por meio do app Banrisul Digital, tiveram 194,9 milhões de acessos, 34,5% superior ao mesmo período de 2018, equivalendo a uma média de 714 mil acessos diários. Em relação ao mesmo período de 2018, o total de operações realizadas nesses canais apresentou incremento de 15,9%, com destaque à quantidade de transações financeiras e ao valor transacionado que cresceram 27,1% e 4,5%, respectivamente.

Responsabilidade socioambiental

A Política de Responsabilidade Socioambiental do Banrisul estabelece as diretrizes de sustentabilidade para o Banco e todas as empresas controladas do Grupo Banrisul. Neste sentido, o Banrisul participa do Comitê Deliberativo do Programa Sustentare, que visa minimizar danos causados ao meio ambiente e potencializar a inclusão social. No aspecto ambiental, participa dos comitês gestores do Plano Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica e do Programa Estadual de Conservação de Solo e Água, que incentivam a agricultura sustentável.

Nos nove meses de 2019, por meio do Programa Sementes, o Banrisul distribuiu mais de 700 mil sementes agrícolas beneficiando grupos de agricultores, escolas, quilombolas e indígenas. O programa está em consonância com o objetivo de estimular estratégias de desenvolvimento rural sustentável nas comunidades onde o Banco está inserido.