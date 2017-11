O Banrisul anunciou um acordo com a bandeira de cartões Elo, que passará a ser aceita por todos os estabelecimentos credenciados à rede Banrisul Vero, lançada em 2013 e que conta com mais de 130 mil terminais, instalados em pelo menos 100 mil estabelecimentos. A parceria deve se efetivar a partir do mês que vem.

