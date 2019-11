Economia Banrisul apresenta resultados de 2019 para investidores e acionistas em São Paulo

29 de novembro de 2019

O Banrisul promove, na próxima segunda-feira (02), em São Paulo, apresentação dos resultados da empresa no ciclo de reuniões da Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais).

No encontro, serão divulgadas informações institucionais, como histórico, perfil corporativo e estratégia de negócios; dados financeiros, contemplando os nove meses de 2019; e perspectivas até o final do ano. A reunião é direcionada aos analistas e investidores do mercado de capitais e acionistas do Banrisul.

O evento terá a presença do presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho; do diretor de Finanças e Relações com Investidores do Banco, Marcus Staffen; e do superintendente executivo de Relações com Investidores da instituição, Alexandre Ponzi. A reunião iniciará às 08h30min, no Hotel Blue Tree Faria Lima (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989), em São Paulo.

