Banrisul assina financiamento para compra de plantadeira

O cliente do Banrisul, Paulo Roberto Pomatti, de Ibiraiaras, assinou, na última terça-feira (30), no Estande de Agronegócios do Banco, na 39ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, contrato de financiamento para a aquisição de uma plantadeira adubadora de arrasto, da marca Stara, modelo Princesa Top.

O cliente destacou o excelente atendimento que recebe da agência de Ibiraiaras nas suas demandas e também a importância do Banrisul para a região do Alto Uruguai.

No município de Ibiraiaras, o produtor rural possui uma área de 1.200 hectares, onde cultiva soja, milho e milho pipoca.ão

