Banrisul atenderá a demanda por crédito rural na 41ª Expointer

O Banrisul anunciou que, durante a 41ª Expointer, estará atendendo a demanda por crédito rural dos agricultores familiares, médios produtores, agricultores empresariais, cooperativas e empresas do setor do agronegócio. A carteira de crédito rural do Banrisul receberá pedidos de financiamentos, tanto para a compra de animais, como de máquinas e equipamentos agrícolas.

Os clientes do Banrisul com interesse em adquirir máquinas e equipamentos agrícolas na Expointer, contam com a facilidade de solicitar o crédito diretamente na agência. Para encaminhar o pedido, podem procurar a agência do Banco onde são correntistas e solicitar a carta de crédito.

Para o produtor interessado em financiar a aquisição de animais, o Banrisul tem recursos para matrizes e reprodutores de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. O limite de financiamento é de até 100% do valor do animal.

Na Expointer, que será realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o Banco estará atendendo com uma equipe de funcionários especializados em dois locais, no estande de Agronegócios e na agência Banrisul. A feira irá ocorrer de 25 de agosto a 02 de setembro.

Deixe seu comentário: