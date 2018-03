Banrisul Cartões é premiada pelo projeto Vero Mobile – Acessibilidade

A Banrisul Cartões, empresa do Grupo Banrisul, foi finalista e uma das vencedoras dos 43 projetos inscritos no 4° Prêmio de Melhores Práticas – Ideias que giram o mundo, promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS). A empresa concorreu à premiação com o projeto Vero Mobile – Acessibilidade, tecnologia que permite aos deficientes visuais ouvirem as informações de pagamento, antes e após a digitação da senha.

Os vencedores foram conhecidos durante o 12° Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento, realizado em São Paulo. A Banrisul Cartões foi representada pela diretora Elizabete Tavares e a gerente de produtos, Neiva Streck, que receberam o troféu.

O Prêmio ABECS de Melhores Práticas foi criado para reconhecer e divulgar as melhores práticas das empresas de meios eletrônicos de pagamento, que contam com iniciativas inovadoras no desenvolvimento e implantação de projetos.

Na 4ª edição, 24 empresas inscreveram projetos em categorias como inovação, segurança, atendimento, educação financeira e melhoria de processos, entre outros temas relevantes para a sociedade e as empresas.

