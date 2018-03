Banrisul destaca linhas de crédito para irrigação e estocagem

O Banrisul vai atender toda a demanda dos produtores rurais na 19ª edição da Expodireto, que acontece de 05 a 09 de março, em Não-Me-Toque. O diretor de Crédito da instituição, Oberdan Celestino de Almeida, destaca a atuação do Banco na feira. “O Banco estará presente na Expodireto 2018 a exemplo de edições anteriores, parceiro dessa importante feira do Rio Grande do Sul, que tomou dimensões estadual, nacional e mesmo internacional, recebendo a presença de representantes de 80 países”

Segundo o dirigente, as linhas Pronaf, Inovagro, Moderinfra, Moderfrota, Moderagro, entre outras, estarão à disposição dos clientes. “O Banco vai contar com uma equipe de mais de 20 colaboradores, entre supervisores de crédito rural, superintendentes, operadores e gerentes de negócios, todos prontos para orientar os agropecuaristas e mostrar os produtos mais adequados para as suas necessidades”.

Entre as linhas citadas, o executivo ressalta o Moderinfra, que financia equipamentos para irrigação. “Eles são importantes tendo em vista as constantes estiagens, que assolam o nosso Estado. Podemos salientar também a linha de estocagem lançada essa semana, que poderá propiciar ao agricultor a retenção de sua safra esperando o melhor momento para a comercialização, pois os preços, atualmente, estão abaixo dos praticados no ano anterior”.

Os produtores rurais interessados nos financiamentos devem solicitar a aprovação do crédito diretamente na rede de agências do Banco, medida essa que vai facilitar o processo de compra na feira.

