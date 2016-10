Banrisul é destaque no Top-5 do Banco Central

O Banrisul alcançou posição de destaque no ranking TOP-5 do Banco Central (BC), no mês de setembro de 2016. Nesta edição, foram dois primeiros lugares, nas projeções de curto e médio prazos para a Taxa Over Selic, com índice de 0% de erro em ambas as categorias. O resultado pode ser conferido no relatório divulgado nesta sexta-feira (07), pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais do BC.

O ranking TOP-5 do BC classifica, pelo grau de acerto, mais de 100 instituições financeiras, acadêmicas e consultorias que divulgam periodicamente projeções de indicadores econômicos.

