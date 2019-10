Banrisul firma acordo para promover Programa Jovem Aprendiz

O Banrisul firmará, nesta quinta-feira (10), às 14h, um aditivo ao convênio com o CIEE-RS (Centro de Integração Empresa-Escola) no desenvolvimento do Programa Jovem Aprendiz Banrisul para viabilizar a formação de 149 jovens do Programa de Acolhimento, que abrange as vagas da Fundação de Proteção Especial, da Fundação de Assistência Social e Cidadania e do Acolhimento Interior. A assinatura do termo acontecerá no auditório do Edifício-Sede do Banrisul (rua Caldas Júnior, 108, 4º andar).

Com o acordo, as atividades práticas dos jovens serão realizadas nas seguintes entidades: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, Poder Legislativo do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública da União.

O Programa Jovem Aprendiz Banrisul possibilita a inserção no mercado de trabalho a jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos, visando a capacitação profissional.

