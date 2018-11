Banrisul lança linha de crédito para universitários

Em uma parceria inovadora com a Unisinos, o Banrisul está lançando o CDC Crédito Universitário Banrisul. Trata-se de uma linha disponibilizada para alunos ingressantes ou que já integrem cursos superiores, que permite financiar a matrícula e 100% do valor da semestralidade. Dentre as vantagens, está a de possibilitar ao aluno o dobro do tempo do curso para pagamento.

