Agro Banrisul lança solução de crédito para novas tecnologias no campo

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Foto: Banco de Dados/O Sul

O Banrisul, acompanhando o movimento de digitalização do campo e atento às necessidades do produtor rural, lançou a nova linha de crédito AgroInvest 4.0 destinada ao investimento em novas tecnologias para o campo. Com essa iniciativa, o Banrisul demonstra agilidade em oferecer aos produtores rurais gaúchos a oportunidade de investir na modernização do agronegócio.

De acordo com o superintendente de Crédito de Agronegócios do Banco, Robson Oliveira Santos, obter resultados positivos e sustentáveis na produção agropecuária tem se tornado desafio constante para o produtor rural. “Nesse cenário, o investimento em tecnologia e inovação no campo possibilitam o aumento significativo da produtividade e a tomada de decisão mais ágil e assertiva”, afirmou.

A linha de crédito está disponível a produtores rurais nas agências do Banrisul para viabilizar o investimento em equipamentos para agricultura de precisão, drones, sensores, licenças de softwares para mapeamento e gestão de propriedades rurais. As condições de financiamento, como taxas e prazos, variam de acordo com o item financiado.

