Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Banrisul anuncia a prorrogação, até o dia 30 de dezembro, das condições diferenciadas para negociação de operações de créditos inadimplentes a mais de 180 dias. Com a medida, serão mantidos os descontos de até 90% do valor das operações inadimplentes para pagamentos à vista, de acordo com o prazo de vencimento da dívida; parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês.

Para o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, a iniciativa contribui na organização da vida financeira dos clientes interessados em renegociar suas dívidas, alinhada às ações de educação financeira promovidas pelo Banco. “Durante a Semana da Negociação e Orientação Financeira, que ocorreu de 02 a 06 de dezembro, o Banrisul alcançou um ótimo resultado, com mais de 10 mil propostas de negociação que totalizaram valor superior a R$ 40 milhões”, frisou.

As condições especiais estão disponíveis em toda a rede de agências do Banrisul, no horário normal de atendimento ao público. Os correntistas do Banrisul também podem regularizar os débitos pelo Portal de Solução de Dívidas localizado no site http://www.banrisul.com.br/negocie e por meio do aplicativo Banrisul Digital, na função Resolva Dívidas em Atraso.

No site do Banrisul, o cliente tem acesso, ainda, a orientações financeiras na área Crédito Consciente.

