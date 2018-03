O Banrisul vai atender toda a demanda dos produtores rurais na 19ª edição da Expodireto, que acontece de 5 a 9 de março, em Não-Me-Toque. O diretor de Crédito da instituição, Oberdan Celestino de Almeida, destaca a atuação do banco na feira. “O Banrisul estará presente na Expodireto 2018 a exemplo de edições anteriores, parceiro dessa importante feira do Rio Grande do Sul.”

