Banrisul terá que pagar cerca de R$ 500 milhões à União

Durante um julgamento da 2ª Turma da Corte, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) condenou o Banrisul a pagar R$ 500 milhões aos cofres públicos da Federação. A determinação é referente a uma ação que tramita desde 2005.

Durante análise de uma apelação movida pelo banco, foi mantida a cobrança do valor em função de tributos a partir do ano de 1997. A decisão permite recurso aos tribunais superiores e, o Banrisul afirmou que tomará os recursos cabíveis, assim que o acórdão for publicado.

