Banrisul vai viabilizar R$ 3,25 bilhões para o Plano Agrícola da Safra 2019/2020

Os produtores rurais do Rio Grande do Sul, conheceram ontem (05), os recursos que serão disponibilizados pelo Banrisul para o Plano Agrícola da Safra 2019/2020. A instituição vai viabilizar R$ 3,25 bilhões, um acréscimo de 90% em relação ao ano anterior. Dessa quantia, R$ 2,95 bilhões serão destinados para a contratação de operadores de custeio, comercialização e industrialização, e R$ 300 milhões voltados a investimentos.

Os recursos foram anunciados durante o evento AgroShow Banrisul 2019, na capital gaúcha, onde estave presente o governador do Estado, Eduardo Leite, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, além da diretoria do Banco, produtores rurais, instituições, especialistas ligados ao setor agropecuário, técnicos conveniados, autoridades e players das cadeias produtivas do agronegócio.

O Banrisul pretende aproximar o produtor rural das novas tecnologias e difundir os negócios da empresa. O evento contou com palestras do economista Antonio da Luz e do especialista em inovação e economia digital, Gil Giardelli. Os palestrantes falaram sobre “Os Cenários do Agronegócio Brasileiro e Gaúcho” e “Inovação no Agronegócio”.

Recursos destinados por setor

Para a agricultura familiar vão ser destinados R$ 634 milhões, um crescimento de 112% em relação a safra anterior. Já para os médios produtores serão R$ 471 milhões, aumento de 107% em comparação ao ano anterior. E para os demais produtores, cooperativas e empresas do setor, vão ser ofertados R$ 2,15 bilhões, 81% a mais se relacionado ao período anterior. O Banrisul pretende auxiliar com financiamentos 50 mil produtores.

Para deixar mais acessível o acesso ao crédito rural, a instituição possibilitou limites pré-aprovados para custos para 31 mil sócios e para investimentos a 15,2 mil clientes.

E para assegurar o investimento na lavoura, o Banrisul opera o Proagro para utilizar o sistema automatizado de todo o procedimento, desde o acionamento até o julgamento do mérito, oferecendo eficiência e segurança ao produtor.

