Bar do Ocidente estreia Tributo a Elis Regina

Após cinco meses de imersão em ensaios e pesquisas sobre a vida e a obra da cantora Elis Regina, Camila Lopez e O Arrastão apresentam o projeto Tributo Elis, uma grande viagem no tempo através dos clássicos e das muitas canções lado B da “Pimentinha” mais ardida da Música Popular Brasileira. A estreia acontece na noite do dia 20 de abril, véspera de feriado de Tiradentes, às 23h, no Bar Ocidente (Avenida Osvaldo Aranha, 960/1º Andar).

A ideia do espetáculo é viajar numa grande linha do tempo, desde a escolha do repertório, que inclui clássicos como “Como Nossos Pais”, “Arrastão” e “Upa, Neguinho!”, passando por cada fase da cantora, desde sua primeira apresentação na televisão até suas últimas gravações. Além dos grandes sucessos, o repertório conta ainda com as músicas que trazem à tona o sentimento pelo Brasil, em virtude do momento turbulento pelo qual o país vem passando.

– “Cantar Elis é uma forma de resgatar um sentimento pelo Brasil. Também sinto uma profunda saudade de algo que eu não vivi, mas que Elis trazia à tona nas músicas, esse amor pelo país. E eu não consigo me imaginar cantando outra coisa senão o Brasil. O Brasil que precisa ser olhado com amor”, ressaltou Camila.

O espetáculo contou ainda com uma pré-estreia realizada, em duas sessões, no último dia 17 de março, quando os músicos abriram as portas do Estúdio Gaia (Rua Lopo Gonçalves, 189), local onde realizaram todos os ensaios desde o início do projeto para uma apresentação mais intimista para o público. O evento aconteceu, coincidentemente, na mesmo dia em que Elis estaria comemorando seus 72 anos e teve as duas sessões com ingressos esgotados. – “A gente quis abrir as portas do estúdio para convidar o público para conhecer o projeto e sentir de perto o feedback das pessoas, o que superou e muito as nossas expectativas. Foi uma noite carregada de muita emoção”, contou Camila.

Na noite de estreia no próximo dia 20, no Bar Ocidente, a banda vai apresentar um repertório com aproximadamente 20 canções que marcaram a carreira de Elis e que prometem emocionar o público. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por R$30,00 (trinta reais), no Frenzy Saloon (Osvaldo Aranha, 878), de segunda a sábado, de 10h às 20h, e na Loja Sirius (Rua da República, 304), de segunda a sábado, de 11h às 22h – Pagamento somente em dinheiro. Ingressos na hora e no local a R$35 (trinta e cinco reais).

Camila Lopez e O Arrastão

Camila Lopez e O Arrastão é formada pela cantora Camila Lopez e pelos músicos Alexandre Alles (teclado), Gabriel Sacks (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão), recriando a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 70 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreaux, na Suíça em 79.

