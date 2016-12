Bar Ocidente faz festa de Natal dia 24

Na noite do dia 24 de dezembro, duas das melhores festas do Bar Ocidente se juntam para garantir a diversão de muitos frequentadores e amantes das pistas depois da ceia do Peru de .

A BALOW UP junta a Balonê, festa que há 15 anos toca os clássicos dos anos 80 e 90, e a Blow Up, que reúne os sucessos musicais de todas as épocas, numa única noite. Para agradar a todos os gostos, os DJs da Balonê JZK e Taís Scherer vão se revezar com os DJs da festa Blow UP Claus Pupp e Julia Barth. E essa junção vai dar que falar! É música pra ninguém ficar parado até o amanhecer !!!

A festa já começa às 23 horas do dia 24 de dezembro, e pra quem vai ficar desgarrado pela cidade, a festa vai oferecer uma mesa farta de frutas, panetones e rodada de espumante na meia noite para brindar a noite do Noel. Vem se divertir com a gente!

BALOW UP Sua Noite De No Ocidente

24 de Dezembro, 23h

Ocidente (João Telles esq Osvaldo Aranha)

INGRESSOS ONLINE: http://bit.ly/balowup

Lote Promocional R$ 30,00

Ingresso 1º lote R$ 40,00

Ingresso 2º lote R$ 50,00

Comentários