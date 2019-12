Celebridades Bárbara Evans comemora noivado

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Modelo foi pedida em casamento em julho, cerimônia está prevista para 2020 Foto: Reprodução/Instagram Bárbara Evans pede celeular em troca de posts. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara foi pedida em casamento por Gustavo durante uma viagem a Paris, em julho. Carioca, ela se mudou para o interior de São Paulo. O casamento está marcado para 2020 e deve reunir mais de 600 convidados.

“Olha a decoração do noivado, laranja, branco e verde”, falou Bárbara, ao mostrar os adereços antes do início da festa. “A gente que escolheu as cores, óbvio, né!”, disse. No seu perfil do Instagram, a modelo postou fotos do vestido e recebeu centenas de felicitações, inclusive o da avó Conceição, mãe de Monique.

“Aos meus queridos netos, Bárbara e Gustavo, a minha bênção de avó, desejando toda a felicidade do mundo e que Deus esteja sempre protegendo esse casal lindo e muito amado. Com todo o amor da vovó Conceição”, disse, em um comentário.

