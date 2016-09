Bárbara Evans é flagrada chorando na rua depois de brigar com o namorado

Bárbara Evans estava animada e até publicou uma foto do look de sábado (24) antes de sair de casa. O que ela não imaginava é que a noite ia acabar em lágrimas. Ela e o namorado, Antonio Villarejo, se desentenderam enquanto curtiam a festa do Bagatelle, no Jockey Club, na Gávea.

O motivo da briga foi ciúme, já que Bárbara não gostou de ver o moço dançando com algumas amigas no restaurante do qual ele é sócio. Ela chegou a sair enquanto o amado ainda estava lá dentro e, com cara de poucos amigos, esperou por ele sentada na escada. Quando Antonio Villarejo já estava lá fora, o casal voltou a discutir e o motorista do empresário, que na foto aparece ao lado dela, tentou amenizar a situação.

Mas o clima continuou pesado, e Bárbara Evans chorou ali na rua mesmo. Amparada pelo motorista, ela foi em direção ao carro do namorado, e eles deixaram o local juntos. Vale lembrar que eles são vizinhos de prédio, no Leblon.

Com o namorado

A atriz postou uma foto ao lado do namorado, Antonio Villarejo, na noite de domingo. Os internautas, no entanto, questionaram a modelo sobre uma briga que ela teve com o empresário no sábado durante uma festa no Bagatelle, no Jockey Club, na Gávea. “Ué, vocês não estavam se matando ontem?”, perguntou um fã. “Ai, gente, namoro sem briguinhas não tem graça. O melhor é fazer as pazes”, disse outra pessoa.

Comentários