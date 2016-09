Bárbara Evans mostra corpão em fotos na Grécia

Os dias de férias de Bárbara Evans no verão europeu seguem dando o que falar. A gata postou fotos na manhã deste domingo (4), em Mykonos, na Grécia. A loira exibiu o corpo em forma e, mais uma vez, fez a alegria dos fãs. No sábado, Bárbara também brilhou na Internet com uma foto em que aparece fazendo topless e, de costas, exibindo o bumbum. (AD)

