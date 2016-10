Bárbara Paz revela que procurou a ajuda de um médium para superar a morte do marido

Em julho deste ano, a atriz Bárbara Paz viveu uma perda que a deixou sem chão. Seu marido, o cineasta Hector Babenco, com quem se relacionava desde 2007, morreu após parada cardíaca.

Em entrevista, ela contou como conseguiu ter força para seguir em frente sem o companheiro. “O luto demora muito e ainda não passou. Estava muito fraca dentro de mim e não conseguia dormir. (…) Peguei o carro e fui sozinha até Abadiânia. Falei que queria conhecer o João de Deus. Depois que eu saí de lá, dormi 11 horas seguidas e me aliviou”, contou, referindo-se ao médium. Em seguida, Bárbara completou: “Não sei o que ele fez. Talvez tenha me dado um passe. Eu estava me destruindo um pouco. Agora, tenho um novo pai, o João de Deus”. (AG)

Comentários