Barbecoolture movimenta a próxima quarta-feira no Cais Mauá em Porto Alegre

Na próxima quarta-feira (27) acontece a primeira edição oficial do Barbecoolture no Budweiser Basement POA – projeto que ocupa o Caís Mauá durante todo o Mundial, com transmissão ao vivo dos jogos em seu telão com visão 360°.

O Barbecoolture é um churrasco descontraído que surgiu entre a equipe e amigos do Coolture. É um evento que busca conectar gastronomia, entretenimento e pessoas com o intuito de apenas buscar diversão em suas diferentes formas.

O Bud Basement está presente em dez capitais no País, incluindo Porto Alegre, e segue até dia 15 de julho com uma programação robusta com shows e festas. Inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha), o projeto tem o objetivo de reunir pessoas que se conectam pela atitude, por meio de uma atmosfera urbana, genuína e contemporânea como a Budweiser.

Na pista

Para embalar o público, marcam presença a banda Se Ativa, com o melhor do pagode dos anos 90, seguido pelos residentes do Coolture Lacet e Johnny 420. Para fechar a noite, o carioca DJ Shark com as mais badaladas do Hip-Hop.

Serviço:

O que: Barbecoolture

Quando: Quarta-feira – 27 de junho

Onde: Bud Basement POA – Av Mauá,1050, Pavilhão A7

Horário: a partir das 12h.

Ingressos: https://www.ingressorapido.com.br/event/7288/d/30964/s/138209

