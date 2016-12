Barcelona convida Chapecoense para disputar trofÃ©u Joan Gamper 2017

O Barcelona convidou nesta quinta-feira (8) a equipe do Chapecoense para participar do troféu Joan Gamper, de caráter amistoso, no Camp Nou, estádio do time catalão.

Disputado anualmente desde 1966, a partida, realizada tradicionalmente em agosto e ainda sem data definida, serve como pré-temporada para o clube, quando acontece a apresentação do elenco para a torcida. A última participação de um time brasileiro foi em 2013, quando o Barcelona contratou o atacante Neymar. Na ocasião, o time santista foi derrotado por 8 a 0.

“O FC Barcelona quer homenagear as 71 pessoas que morreram no acidente e as suas famílias, tornando assim o troféu Joan Gamper 2017 uma grande homenagem ao mundo do futebol através de várias atividades em torno deste jogo”, disse o clube catalão em sua página oficial.

Segundo o site, um convite formal foi enviado à direção da Chapecoense para que o clube brasileiro participe do troféu, que tem esse nome em homenagem ao fundador e primeiro presidente do clube, o suíço Hans-Max Gamper Haessig (1877-1930). (Folhapress)

