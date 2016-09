Barcelona e Bayern de Munique largam com goleadas na Liga dos Campeões

Não houve nem sombra de um jogo parelho no Camp Nou nesta terça-feira (13). Em sua estreia na edição 2016/17 da Liga dos Campeões, o Barcelona atropelou o escocês Celtic por 7 a 0, com direito a atuações espetaculares de Lionel Messi e Neymar.

O argentino marcou três gols, enquanto o brasileiro fez um golaço de falta e deu quatro assistências. Iniesta e Suárez (duas vezes) fizeram os outros gols do Barcelona – que, apesar do domínio completo, ainda viu Ter Stegen defender um pênalti no primeiro tempo.

O resultado coloca a equipe espanhola na liderança do Grupo C. O outro jogo da chave na primeira rodada, Manchester City x Borussia Mönchengladbach, foi adiado por causa das fortes chuvas na Inglaterra.

Outro destaque foi a goleada do Bayern de Munique por 5 a 0 em cima do FC Rostov. Na Alemanha, o Bayern dominou o tempo inteiro, chegou a ter 80% da posse da bola, perdeu muitas chances, mas o seu primeiro gol saiu com uma ajudinha do juiz, que viu pênalti inexistente. Lewandowski cobrou e marcou. Ainda no primeiro tempo, Thomas Müller ampliou. A etapa final foi um massacre, com gols de Kimmich (dois) e Bernat.

Resultados desta terça-feira:

Barcelona 7×0 Celtic

PSG 1×1 Arsenal

Basel 1×1 Ludogorets Razgrad

Dynamo Kiev 2×1 Napoli

Benfica 1×1 Besiktas

Manchester City x Borussia Mönchengladbach (Adiado)

Bayern de Munique 5×0 FC Rostov

PSV 0x1 Atlético de Madri

