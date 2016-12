Barcelona pode ser punido por sua torcida chamar Cristiano Ronaldo de gay

No clássico entre Barcelona e Real Madrid, que aconteceu no último sábado (03), torcedores catalães provocaram o jogador Cristiano Ronaldo e alguns apelaram para um canto homofóbico. Agora isso pode gerar uma punição para o Barcelona.

O canto foi provocativo: “Cristiano, sai do armário”. O presidente de “La Liga”, Javier Tebas, estava no estádio e pode querer punir o clube catalão, pois a entidade quer afastar qualquer tipo de preconceito dos jogos. Não foi a primeira vez que o jogador português virou alvo desse tipo de provocação. Isso começou quando aconteceu uma discussão entre Koke e Ronaldo no último clássico entre Real Madrid e Atlético Madrid.

De acordo com uma rádio espanhola, o meia disse que Cristiano é gay e ouviu como resposta “sou gay, mas tenho muito dinheiro”.

